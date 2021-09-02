لافروف: روسيا لن تفرط أبدا في استقلاليتها 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا لن تفقد استقلاليتها أبدا، وأكد أن السلطات تدرك مسؤوليتها الكاملة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال زيارته مدينة يكاترينبورغ أمام حشد من المواطنين شارك فيه 4000 شخص: "لن يكون لدينا أبدا بلد يفقد استقلاليته. كل تقاليد أرضنا محكوم عليها أن تكون مستقلة. هذا مصير رائع، لكنه أيضا مسؤولية كبيرة".

وأوضح لافروف أن "قيادة البلاد تدرك جيدا وتشعر بهذه المسؤولية، وتبذل قصارى جهدها لتكون البلاد في سلام، وحتى لا يحاول أحد صرف انتباهنا عن الشؤون البناءة".

وأكد لافروف أيضا على أنه إذا "لم يعملوا على عرقلة روسيا وإثارة غضبها" فإن "الاقتصاد الروسي ورفاهية المواطنين سوف ينموان بشكل مستمر وثابت"، وأضاف في الوقت نفسه: "نحن أناس هادئون ومن الصعب إثارة غضبنا".