إيطاليا تسجل 6761 إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 6761 إصابة و62 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6761، مقابل 6503 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.553 مليون حالة، بينها 136898 حالة نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 62 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 69 الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129352 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.286 مليون شخص، بعد تسجيل 6372 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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