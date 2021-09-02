بريطانيا: أمريكا لم تعد "قوة عظمى"اعتبرت بريطانيا، اليوم أنه لم يعد من الممكن اعتبار الولايات المتحدة قوة عظمى، وقالت: " القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قوله ردا على سؤال عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، : "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا". في إشارة بحسب المقربين منه إلى الولايات المتحدة .

وأضاف والاس: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".

كما قارن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت على رأس القضايا الخاصة بها، وهي إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، ذهب في إجازة إلى جزيرة كريت في 6 أغسطس، ولم يعد إلا بعد سقوط كابول في أيدي طالبان بعد 10 أيام، وخلال ذلك الوقت كان والاس في المملكة المتحدة، ونشر القوات البريطانية في المطار مع تقدم طالبان.