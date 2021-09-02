متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين وشروط تقديم الطلب

متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين حيث أن دعم المواشي أو الدعم المادي الزراعي يعتبر من أهم برامج الدعم التي قدمتها وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية وتقبل طلبات المواطنين بشروط وضوابط، وعقب تقديم طلب الدعم الريفي سرعان ما يتم التساؤل عن متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر أو موعد صرف إعانة مربي الماشية سبتمبر 2021 وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل التي تخص هذا الشأن.

متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين

تاريخ نزول إعانة مربي المواشي أعلن عنه مسبقًا حيث أنه عقب قبول الطلب يتم صرف الدعم الزراعي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتقوم الوزارة بإيداع المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين في الحسابات البنكية.

وفي حال صادف يوم الصرف أيام الجمعة أو السبت فإنه يتم التأجيل، وبالتالي مواعيد الصرف ستكون في بداية الأشهر الميلادية بوجه عام، وهذا بعد إجابة الوزارة على سؤال متى ينزل الدعم الزراعي للمستفيدين من خلال حسابها الرسمي.

شروط دعم المواشي والدعم الزراعي

وهناك العديد من الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من أجل التقديم على الدعم الريفي في المملكة وقد تمثلت تلك الشروط في التالي:

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على الجنسية السعودية، أو ضرورة توافر بطاقة التنقل.

أن يكون المستفيد منتمي إلى صغار مربي المواشي وألا يكون من العاملين في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

ألا يكون محكوم عليه في أي قضية وأن يكون من المقيمين في المملكة وليس في مراكز الإيواء.

يشترط أن يكون عمر صاحب الطلب أكثر من 21 سنة، وأن يكون استطاع الحصول على البطاقة الصحية من الجهات المختصة.

ضرورة تقديم حساب بنكي في البنوك السعودية عند تسجيل طلبه.

لا بد من تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على الدعم المادي من الوزارة.

برنامج الدعم الزراعي تقديم طلب

ويمكن تقديم الطلب للحصول على الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الزراعة بالمملكة.

ثم الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم الدخول إلى دعم مربي الماشية أو الدعم الزراعي.

إدخال البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من كافة الخدمات يتم الموافقة على الشروط والأحكام وإرسال الطلب، والانتظار حتى يتم النظر فيه، وبعدها يمكن إجراء استعلام عن الدعم الزراعي بالسجل المدني 1443.