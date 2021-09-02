معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية mtn يبحث الكثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية عن الخطوات التي تساعدهم مع الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال استخدام رقم الهوية، حيث تقوم شركة موبايلي زين تقديم كافة الخدمات التي يبحث عنها الجميع المواطنين داخل المملكة السعودية وبالتالي تقوم بالمحافظة على خصوصية جميع عملاء الشركة، وبالتالي يمكن لأي شخص معرفة الأرقام المسجلة باسمه من خلال رقم الهوية، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة على خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية mtn.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية mtn:

يمكنكم من خلال السطور التالية معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية بشكل صحيح وهي كالآتي،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع هيئة الاتصالات السعودية عبر الانترنت والضغط على خدمات.

في الخطوة التالية سوف تظهر أمامك اختر أرقامي تقوم بالضغط على أفراد ثم تضيف رقم الهوية حيث يمكنك أن تضيف رقم السجل المدني ورقم الإقامة الخاص بك.

في الخطوة التالية قم بإضافة رقم الجوال المسجل تحت رقم الهوية ثم اضغط على رقم آخر متنقل ثم تضيف كود التحقق.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر أمامك جميع الأرقام المسجلة برقم الهوية الخاصة بك من خلال شركة الاتصالات السعودية.

خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايل:

يمكنك معرفة الأرقام المسجلة من خلال رقم هويتك الوطنية من خلال خدمة أرقامي عن طريق اتباع الخطوات التالية،

في الخطوة الأولى تقوم بالدخول إلي موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والضغط على أيقونة القانونية وتضيف رقم هويتك أو يمكنك أن تقوم بـ إضافة رقم السجل المدني. بعد ذلك نقوم بإضافة رقم الجوال المسجل في الهوية وإضافة رمز التحقق التأكد من البيانات، ثم اضغط على استمر بعد ذلك سوف تظهر أمام شاشة يوجد فيها جميع الأرقام المسجلة باسمك على الخط أو على شريحة موبايلي.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي زين:

يمكنك معرفة جميع الأرقام وعدد الشرائح المسجلة برقم الهوية الخاص بك على شبكة زين السعودية من خلال بعض الخطوات البسيطة و هي كالآتي:

تقوم بإرسال رسالة إلى رقم 700123 وبعد دقائق سوف تصل إليك رسالة تتضمن الأرقام المسجلة على بطاقة الهوية الخاصة بك.

يمكنك أن تقوم بالتخلص من بعض الأرقام التي لا تخصك موجود على رقم هويتك من خلال أرسال شكوى إلى موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة السعودية عبر الانترنت.

أو يمكنك حل المشكلة وحذف الأرقام المسجلة باسمك أو الذهاب إلى أقرب فرع في حالة ظهور أرقام غريبة من خلال شركة زين أو موبايلي.

خطوات إلغاء الأرقام المسجلة باسمي: