كيفية الحصول علي دعم الوليد بن طلال ورابط التسجيل الرسمي

كيفية الحصول علي دعم الوليد بن طلال الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال هي احد اهم الجمعيات الخيرية في المملكة والتي تقدم بشكل مستمر الدعم بشكل مباشر للكثير من المواطنين السعوديين ذات الدخل المحدود أو المنخفض يف السعودية، حيث يحاول دعم جميعة الوليد بن طلال الخيرية تحويل حياة أفراد المجتمع السعودي إلى الأفضل وذلك بمساعدة ومشاركة الجهات الرسمية الحكومية مثل مؤسسة التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات ومدن المملكة، ويكون الدعم المقدم مثل الكهرباء والماء والوحدات السكنية أو مساعدات مالية لتأمين متطلبات الحياة الأساسية للمواطن البسيط، ويقدر عدد المستفدين من مؤسسة الوليد بن طلال حوالي مليون مواطن سعودي في اخر إحصاء تم في المؤسسة.

كيفية الحصول علي دعم الوليد بن طلال

والهدف الرئيسي للمؤسسة هو السعي لتقديم المساعدات والمعونات المادية للأسر الفقيرة اللذين هم بحاجة للمسكن الملائم لحاجتهم أو هؤلاء اللذين يجدوا صعوبة في الحصول على سيارة نظراً لاحتياجهم لها، وقد اعلنت المؤسسة عن كيفية الحصول علي هذا الدعم يكون بتنفيذ الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حسابي باستخدام الرابط لطلب المساعدة من الوليد بن طلال من خلال الموقع الرسمي.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط علي ملئ استمارة جديدة.

عند اختيار نوع طلب الشقة يتم تسجيل بيانات طلب الشقة كالتالي:

1-أدخل نوع الشقة، 2- السيارة.

1-أدخل نوع الشقة، 2- السيارة. البيانات الشخصية للشخص الذي يطلب المساعدة وهي: الاسم بالكامل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، محل الاقامة، رقم الهاتف.

الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء كان أعزب أو متزوج، أرمل لديه أطفال، مطلق وله أطفال.

تحديد ما إذا كان هناك أحد أفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإرفاق تقريرهم الطبي.

تحديد حالة الاقامة مقدم الطلب في حالة الأقارب، الإيجار، ملكية الشقة.

كتابة الوضع الاقتصادي لمقدم الطلب.

ثم احفظ البيانات وأرسل الطلب.

خلال هذه الخطوات يتم طلب مساعدة الوليد بن طلال إلكترونيا.

رابط الحصول على الدعم المالي من الجمعية الخيرية

وأصبح تسجيل طلب المساعدة على الموقع الإلكتروني لجمعية الوليد بن طلال الخيرية أحد التسجيلات المهمة للكثير من المواطنين والمقيمين في جميع مدن محافظات المملكة، وتدعم الجمعية الأسر ذات الدخل المحدود وكذلك بعض الأسر المتضررة من تداعيات جائحة كورونا الذي اثر سلبا على الأوضاع في فترات سابقة، ويبحث الكثير من المواطنين رابط الحصول على الدعم المالي من جمعية الوليد بن طلال وطريقة للالتحاق ببرنامج الأمير وليد بن طلال الخيري الذي يقدم الدعم لجميع الأسر المستحقة، وتحدد مؤسسة الوليد بن طلال عدة أهداف لهذه المساعدة ، بما في ذلك المساهمة في تحسين مستوى الأسر الأشد فقرًا.