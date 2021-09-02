اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن بأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اعترض أمس الأربعاء، مسيرة مفخخة رابعة فى الأجواء اليمنية.

وقبيل ذلك قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتى تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، فى وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار فى اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمى للنزاع المتواصل منذ سنوات.