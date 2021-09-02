الرياض تعلن تنظيم منتدى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، استضافة الرياض فى الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية لـ"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".





وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المبادرتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد أواخر مارس الماضى، حظيتا بتفاعل عالمى كبير.

ويأتى تنظيم المملكة هذين الحدثين المُهمين، فى إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمى دائم، فى مواجهة ظاهرة التغيّر المناخى وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوى وفاعل فى تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.

ووجهت المملكة دعوات لحضور منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات فى الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص فى المجال البيئى ومؤسسات المجتمع المدنى.

يُذكر أن مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة فى المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إذْ تأتيان ضمن مساعى المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا، فى مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخى، بهدف الحفاظ على بيئة وصحة إنسان المنطقة والعالم.