بالفيديو.. فان دايك "المتعجرف" بمواجهة مشجع

تصرفات نجوم كرة القدم مع الجماهير والمعجبين، يحسب لها ألف حساب، حتى لو كانت لمدة ثانية أو اثنتين، ومنها أحيانا يتم تقييم اللاعب خارج الملعب.

نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجل فان دايك، خسر "رهان" الجماهير، بموقف لم يتجاوز الثانيتين مع أحد الجماهير.

الموقف وقع خلال مقابلة تلفزيونية، بعد نهاية لقاء منتخب هولندا والنرويج، في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الأربعاء.

وخلال حديث قائد هولندا مع التلفزيون، قدم إليه مسرعا أحد المشجعين المتوقين لرؤيته، وبيده هاتف للتصوير.

إلا أن فان دايك تصرف "بقسوة" مع المشجع، وأبعده بيده أمام كاميرات التلفزيون، وسط دهشة المشجع الشاب.

وأشعل تصرف فان دايك وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثيرون "بالمتعجرف" بسبب قسوته مع المشجع الشاب.

أما البعض الآخر، فاعتبر تصرفه منطقيا، خاصة وأننا وسط جائحة كورونا، والاختلاط بالأشخاص أمر منبوذ خاصة للاعبي كرة القدم الذين تنتظرهم مباريات مهمة في دورياتهم.