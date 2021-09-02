جدة - نرمين السيد - يذكر أن إعصار إيدا وصل إلى ولاية لويزيانا المجاورة يوم الأحد الماضى، وتسبب فى فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة، كما تسبب أيضا فى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا إعصار إيدا فى نيويورك ونيوجيرسى إلى 22 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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