البنتاجون: العمل مع طالبان ضد داعش ممكن

جدة - نرمين السيد - وصف الجنرال مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، طالبان بأنها جماعة لا تعرف الرحمة، لكنه أضاف أن "فى الحرب عليك أن تفعل ما يجب عليك القيام به"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون مع طالبان ضد تنظيم داعش فى خراسان، قال الجنرال ميلى إن هذا احتمال. وكان تنظيم داعش فى خراسان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على مطار كابول أسفر عن مقتل 170 مدنياً و13 عسكرياً أمريكياً فى الأيام الأخيرة من الإجلاء الأمريكى.

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