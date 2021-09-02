تونس تفرض إجراء "تحاليل الأحذية".. لهذا السبب

كشف رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية في تونس، أكرم بلحاج، السبب وراء قرار إجبارية إجراء تحاليل عينات من جميع الأحذية قبل عرضها بالأسواق.
وفي تصريح لـ"موزاييك إف إم" اليوم الخميس، قال بلحاج إن القرار يأتي لحماية المصنع التونسي ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية.
وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو "محاربة الأحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق الموازية وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة".
وذكر بلحاج أن الطرف المعني بإجراء التحاليل هو "تجار المواد الأولية وليس المصنّعين"، قائلا إن على المصنع أن يتأكد من مدى مطابقة المواد الأولية مع المعايير المطلوبة في تونس.
هذا وشدد بلحاج على أن كل المنتوجات المعروضة بالأسواق يجب أن تتطابق مع جملة من المواصفات أهمها وجود علامة تدل على المنتج وعلى بلد الإنتاج لضمان سلامة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود والأحذية.
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