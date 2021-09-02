أخبار اليمن : الحديدة.. 278 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

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الحديدة.. 278 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 278 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. الحديدة.. 278 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 278 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، و28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 251 قذيفة، و225 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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