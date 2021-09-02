إطلاق أيفون 13 برو MAX بالأسواق باقة ألوان متعددة من الأيفون الوردي 13

إطلاق أيفون 13 برو MAX باللون الجديد الوردي الشهير من شركة أبل لأول مرة . ذلك بجانب الألوان المتعددة التي تصل لخمسة ألوان أخري من أيفون . كما أن أيفون 13 برو الوردي يتمتع بمواصفات عديدة وقوية في نفس الوقت . تلك المواصفات منها العديد ما تم إضافته في الهاتف لأول مرة . كذلك تتمتع شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بخامات قوية ضد الخدش وتمتاز بقوة التحمل . ليس كذلك فحسب لكن أيفون 13 برو ماكس الجديد يتمتع بمعالج سداسي النواة . كما بجانب ذلك تلك الخصائص المتعددة المضافة علي مستشعر الهاتف . والعديد من المواصفات التي سنتعرف عليها في المقال .

إطلاق أيفون 13 برو ماكس الوردي والمعلومات المتداولة علي محركات البحث

منذ بضعة أيام تم تداول المعلومات عن أيفون 13 برو الوردي من خلال ألتويته التي انتشرت من شركة أبل . تلك ألتويته تم التوضيح من الشركة بأن الهاتف الجديد تحتوي شاشته علي خامة الزجاج الياقوت . كذلك بجانب الشكل الانسيابي الذي يطرح به الهاتف يجعله جاذباً لأنظار مستخدمي أيفون . كما يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية حديثه جداً وهي BACIFIC BLUE . كذلك تم وضع تحسينات متعددة علي شاشة الهاتف من ضمنها تقنية PROMOTION 120 . ذلك أيضاً بجانب مواصفات عديدة تميز الهاتف منها وزن الهاتف أقل هذه المرة وأيضاً سمك الهاتف أقل مما سبق . وهذا ما حرصت عليه الشركة هذه المرة .

يحتوي الهاتف الجديد iphone 13 pro Max علي مستشعر البصمة بشاشة الهاتف . كما يطرح الهاتف الجديد بكاميرا حجمها أصغر مما سبق من نسخ أيفون . كذلك أضيف إلي أيفون 13 برو الوردي تقنية خاصة بالمستشعر وهي LIDAR . يدعم أيفون الجديد كافة أنواع شبكات الاتصال من 2G “الجيل الثاني” حتي 5G “الجيل الخامس” . يطرح الهاتف داعماً للشريحة السريعة ذلك بفضل تقنية A15 BIONIC الحديثة . ذلك بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي الماسح الضوئي له بتقنية 6.1 وخاصية SUPER RETINA XDR . كما تتمتع شاشة الهاتف الجديد هذه المرة بخامة الزجاج الياقوت وهو ضد الخدوش وتحمل الصدمات . تقنية بصمة الأصبع المرتبطة بالمستشعر الخاص بالهاتف معدله هذه المرة 120 هرتز . كذلك تحتوي كاميرا أيفون 13 الجديد علي تقنية عالية جداً في تصوير الفيديوهات 8K .

حرصت شركة أبل علي إطلاق أيفون 13 برو MAX الجديد بستة ألوان هذه المرة .

الجديد بستة ألوان هذه المرة . يأتي اللون الأول من شركة أبل وهو اللون الشهير ولأول مرة اللون الوردي .

كما يطرح باللون المميز والمعروف باللون الملكي وهو اللون الأسود .

ذلك اللون الجاذب للأنظار من أيفون 13 برو الوردي وهو الأخضر الليلي .

وهو الأخضر الليلي . يطرح الهاتف باللون الرابع وهو اللون المتميز اللون الأحمر .

تلك الألوان الأربعة وخامس لون من أبل هو اللون الذهبي .

كذلك اللون المميز من بعد اللون الأسود هو اللون الأزرق الداكن .

تلك كانت الستة ألوان التي يتم طرحها في الأسواق من شركة أبل العالمية .

المواصفات المتعددة في هاتف الأيفون الوردي 13الألوان الستة من جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد

يطرح هاتف أيفون الجديد من أبل مقارب لشكل النسخة السابقة من أيفون . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي طوله 160.8 وعرضه 87.1 وعمقه 7.5 ملم . يطرح الهاتف هذه المرة بشاشة أكبر حجماً مما سبق وتحتل مساحة كبيرة من الهاتف تصل إلي 87.4 من إجمالي المساحة . كذلك يتميز الهاتف الجديد هذه المرة بتقنية رائعة في شاشته وهي تقنية SUPER RETINA OLED . تم أيضاً تحسين الشاشة هذه المرة بوضع تقنية أخري بها وهي IB الحصرية من الشركة العالمية أبل . تلك المواصفات في أيفون 13 برو الوردي بجانب بكسلات الشاشة 2532*1170 مع تناسب مقاييس 19.5.9 لكل نقطة .

تم وضع تقنية خاصة بالحماية في الهاتف لأول مرة وهي تقنية OLEOPHOBIC .

أيضاً إطلاق أيفون 13 برو MAX باحتواء خاصية اللمس علي خصائص متعددة .

باحتواء خاصية اللمس علي خصائص متعددة . تلك الخصائص الخاصة بشاشة الهاتف لأول مرة توضع بها وهي WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

كما تحتوي خاصية الاستشعار في الهاتف علي خصائص عديدة وهي التسارع ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر .

كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي علي خاصية التعرف علي مستخدم الهاتف وهي FACE ID .

علي خاصية التعرف علي مستخدم الهاتف وهي FACE ID . يطرح الهاتف بمعالج رسومي قوي جداً سداسي النواة وذلك بإضافة تقنية حديثه عليه وهي GPU .

كما تم تحسين تقنية أخري مضافة إلي الهاتف لمساعدة المعالج علي العمل بشكل أفضل وهي APLLE GPU .

يطرح هاتف أيفون 13 برو الوردي بمساحة تخزين أولي وهي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . بجانب المساحة الأولي يطرح الهاتف بمساحة تخزين أخري وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كذلك المساحة التخزينية الثالثة من أبل في أيفون الجديد بمقدار 128GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .

سعر أيفون 13 برو ماكس المحدد قيمته علي مستوي العالم بسعر 1055 دولار أمريكي .

المحدد قيمته علي مستوي العالم بسعر 1055 دولار أمريكي . كما تم تحديد سعر الهاتف الجديد داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

كذلك سعره سيكون داخل جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيه مصري .

يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي في الأمارات بسعر 5800 درهم إماراتي .

في الأمارات بسعر 5800 درهم إماراتي . كما يتم تحديد قيمة الهاتف داخل كل دولة علي حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

المواصفات الأخري في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديدالمميزات العديدة المضافة لهاتف الأيفون الوردي 13ثلاث مساحات مختلفة في جوال أيفون 13 برو ماكسما هو سعر أيفون 13 برو ماكس المطروح من شركة أبل العالمية

إطلاق أيفون 13 برو MAX بخاصية الصوت الرائعة STERIO . كما يتمتع الهاتف الجديد بدعمه لخاصية NFC . كذلك أيضاً خاصية منع الضوضاء المحيطة بمستخدم الهاتف التي تجعله مميزاً . كما بجانب ذلك هاتف أيفون 13 برو الوردي يدعم كافة المدفوعات الإلكترونية من خلال بطاقات VISA . يتمتع الهاتف الجديد لمقاومته للماء تحت عمق 6 أمتار ومقاوماً أيضاً للغبار المتطاير في الجو . كذلك تم تصنيع الهاتف بخامات من الفولاذ المقاومة للصدأ لخلفية الهاتف والواجهة أيضاً .

المميزات المضافة لأول مرة في أيفون 13 برو ماكس

إطلاق أيفون 13 برو MAX ذلك الهاتف المميز جداً بالمواصفات العديدة التي أشرنا لها بالمقال . كذلك بجانب مواصفات ومميزات لأول مرة يتم وضعها في الهاتف الجديد . كما تم عرض سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد . ذلك الهاتف الذي سيتم طرحه في شهر سبتمبر الحالي في كافة الأسواق العالمية .