رابط خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية الطلاب وأولياء الأمور 1443 schools.madrasati.sa

يتساءل كل من يهمه التسجيل على منصة مدرستي عن رابط خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي التعليمية الطلاب وأولياء الأمور، وذلك نظرا لأهمية تلك المنصة وما يتوفر عليها من شرح الدروس عن بعد ومتابعة الطلاب، وتم تفعيل تلك المنصة منذ بداية فيروس كورونا، وذلك حرصا من المملكة العربية السعودية على قيام الطلاب بتلقي دروسهم ولكن عن بعد لعدم نشر وباء كورونا المستجد، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي وكيفية استعادة حساب الطالب 1443 من المنزل وبكل سهولة.

يمكن الدخول على الموقع والتسجيل من خلال الرابط:

schools.madrasati.sa ابحث عن كلمة العودة إلى المدرسة ثم اضغط عليها. سيتم توجيهك إلى نظام المدارس الإلكتروني. ابحث عن الأيقونة المخصصة بالتسجيل. سيطلب منك إدخال بعض البيانات الخاصة بالطلاب، عليك كتابتها كاملة. ادخل رمز التحقق. ثم تسجيل.

يوفر تطبيق توكلنا خدمات مختلفة منها استعادة الحساب الخاص بالطالب أو المعلم، فيمكن الاستعانة به ولكن بعد اتباع الآتي:

البحث في المتجر الخاص بالجوال عن تطبيق توكلنا ثم تحميله. ثم البحث عن الخدمات التعليمية على التطبيق. ثم حدد بياناتك الخاصة بمنصة مدرستي. وبعد ادخال اسم الطالب وبعض البيانات الأخرى. سيرسل لك التطبيق الكلمة المرورية من خلال رقم الهاتف.

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية تفعيل حساب مايكروسوفت وذلك لأن من خلاله سيتم الدخول للفصول الإلكترونية على منصة مدرستي، وذلك من خلال الآتي: