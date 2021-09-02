جبهة بنجشير: القاعدة انضمت لطالبان فى هجومها علينا

جدة - نرمين السيد - أكدت جبهة المقاومة فى بنجشير أن عناصر من تنظيم القاعدة انضموا لطالبان فى هجومها على الولاية، مع مواصلة الحركة محاولاتها التقدم نحو ولاية بنجشير، المنطقة شبه الوحيدة الخارجة عن سلطة الحركة فى أفغانستان.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قالت الجبهة فى بيان على "تويتر" إن "القاعدة انضمت إلى طالبان لمحاربة جبهة المقاومة الأفغانية"، معتبرة أن "الولايات المتحدة تراجعت وها هو التاريخ يعيد نفسه".

كما أعلنت مقتل 350 عنصرا من حركة طالبان خلال المعارك، الدائرة شمال شرق العاصمة كابول.

وكانت الجبهة التابعة لأحمد مسعود أعلنت أمس الأربعاء، مقتل 115 عنصراً من طالبان وإصابة 200 وأسر 35 آخرين خلال المعارك.

كما أكد فهيم دشتى، متحدث باسم "الجبهة" صد هجوم كبير للحركة على الولاية، مضيفاً أن قوات المقاومة تمكنت من تدمير عربات مدرعة ومدافع تابعة لطالبان.

أتى ذلك، بينما أكدت طالبان أنها تقدمت فى إقليم بنجشير إثر مواجهات هى الأعنف منذ الانسحاب الأميركى من أفغانستان.