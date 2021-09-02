متى ينزل حساب المواطن الدفعة 46 وكيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن 1443

متى ينزل حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 1443، من المواضيع التي يتساءل عنها الملايين من المواطنين المؤهلين ببرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية هذه الأيام خاصة مع اقتراب يوم 10 من شهر سبتمبر، كما يتساءل الكثير منهم أيضاً عن كيفية تقديم اعتراض في حساب المواطن في حالة وجود خصم أو تأخر دفعات من دعم حساب المواطن الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وعيش حياة كريمة، لذلك سنجيب في حيثيات هذا المقال على سؤال متى ينزل حساب المواطن الدفعة 46، كما سنتعرف على خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن، وعلاوة على ذلك سنتناول خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية المواطنين.

متى ينزل حساب المواطن

قبل الإجابة على سؤال المواطنين متى ينزل حساب المواطن سنتعرف على برنامج حساب المواطن، فهو عبارة عن برنامج تنموي قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقه بهدف مساعدة الفئات والأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة مناسبة لهم، وذلك عن طريق توفير دعم مادي شهري ثابت لهم بإمكانهم التقديم للحصول عليه.

وبإمكانهم صرف هذا الراتب في اليوم الـ10 من كل شهر ميلادي، لكن في بعض الأحيان قد يتغير تاريخ إيداع حساب المواطن في حساب المواطنين لمصادفة موعد الإيداع مع الإجازات والعطلات الرسمية فيتم صرف الراتب في اليوم السابق أو اليوم التالي.

أما بالنسبة لموعد صرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر فقد أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف راتب الدعم في الساعات الأولى من صباح “يوم الخميس 9 من سبتمبر2021 م، الموافق يوم 2 من محرم 1443″، والسبب في تقديم التاريخ هو أن يوم 10 يوافق يوم الجمعة 10 سبتمبر وهو إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 46

كثيراً ما يبحث ملايين المستفيدين من الدعم عن طريقة تمكنهم من الاستعلام عن نتائج الأهلية لمعرفة هل هم مؤهلين أم لا، لذلك سنعرض لكم خطوات خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 46 إلكترونيًا، والتي تتمثل في النقاط التالية:

في البداية يقوم المواطن بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” الظاهرة أمامه..

” الظاهرة أمامه.. ثم يقوم بعد ذلك باختيار خدمة “ الاستعلام عن الأهلية “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال بيانات المتقدم، حيث يقوم بتسجيل (اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية- رقم التحقق).

وأخيراً يقوم بالنقر على زر “استعلام“.

خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن

تتمثل خطوات اعتراض المواطنين على نتائج الأهلية أو وجود خصم في الراتب أو تأخر صدور دفعة مالية من برنامج حساب المواطن في النقاط التالية:

أولاً يقوم المتقدم بزيارة رابط حساب المواطن الرسمي.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال (رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور- ورمز التحقق).

ثم يقوم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك يقوم المتقدم باختيار أيقونة “الدفعات المالية” من القائمة، ومن ثم الضغط على أيقونة “ تقديم اعتراض “.

“. ثم يقوم بتوضيح سبب الاعتراض ومن ثم الضغط على زر “إرسال“.

رقم حساب المواطن المجاني

قام برنامج حساب المواطن بوضع عدة طرق تمكن المواطنين من الحصول على إجابة لكافة استفساراتهم، تتمثل هذه الطرق في الآتي:

رقم مجاني للشكاوى لمساعدة المواطنين في تقديم شكواهم وحلها بسهولة من المنزل وهو” 19912 “.

“. التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رابط بوابة حساب المواطن portal.ca.gov.sa.

أو التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع.

وبذلك نكون قد انتهينا الإجابة على سؤال متى ينزل حساب المواطن الدفعة 46، كما تعرفنا على كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية، وخطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن إلكترونيًا.