مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات

مباراة مصر والجابون ، لحساب مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وضمن لقاءات المجموعة السادسة، يحتضن مساء يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر 2021 ، ملعب فرانسيفيل في مدينة فرانسيفيل الجابونية، فعاليات المواجهة القوية حيث مباراة الجابون ومصر ، والتي تكتسب أهمية كبيرة لدى المنتخبين في مشوار تصفيات المونديال .

في السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مواجهة المنتخبين المصري والجابوني وآخر أخبار المنتخبين، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات بينهما، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة .

وكانت مباراة مصر وأنجولا لحساب الجولة الأولى، قد انتهت أمس الأربعاء، بفوز الفراعنة بهدف نظيف، فيما أسفرت مباراة ليبيا والجابون عن خسارة المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة ذاتها.

المنتخب المصري

نبدأ تغطيتنا مع منتخب مصر لكرة القدم ، والذي يخوض مواجهة الأحد، منتشيًا بفوزه في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس العالم 2022 ، حيث يأمل في الظفر بنقاط المباراة الثلاث، من أجل اقتناص صدارة المجموعة الثانية، التي يحتلها المنتخب الليبي حاليًا بفارق الأهداف.

وينص نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية من التصفيات، حيث تلعب المنتخبات العشر مباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل 5 منتخبات منها إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وكما أسلفنا، فقد نجح الفراعنة في ضربة البداية بالأمس، بعد التغلب بصعوبة على مضيفهم المنتخب الأنجولي بهدف نظيف، سجله صانع ألعاب النادي الأهلي النجم محمد مجدي أفشه من ركلة جزاء.

ويسعى المنتخب المصري إلى الذهاب بعيدًا في التصفيات الحالية، من أجل الوصول للمرة الرابعة والثانية على التوالي إلى كأس العالم، وتعويض إخفاق مونديال 2018 ، وتحقيق نتيجة أفضل بالعبور من الدور الأول في المونديال، والتي حدثت في جميع المشاركات المصرية بالعرس العالمي الكبير.

ومن آخر أخبار منتخب مصر حيث أعلن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، استبعاد صانع ألعاب منتخب الساجدين ونادي بيراميدز اللاعب رمضان صبحي من معسكر الفريق، وقبل السفر لخوض غمار الجولة الثانية من التصفيات أمام الجابون، يوم الأحد المقبل.

وأوضح الجهاز الفني أن سبب الاستبعاد يرجع لتعرض اللاعب الأهلاوي السابق إلى كسر في أحد أصابع اليد اليمنى، وفق ما أكدته الأشعة التي أجريت للاعب عقب مواجهة أنجولا.

من جانبه، أكد طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا، صعوبة لحاق اللاعب بلقاء الجابون، نظرًا لربط يده بجبيرة ستعيق مشاركته في اللقاء، فضلًا عن حاجته للراحة من أجل التئام الكسر.

وعلى ذكر الإصابات، فقد كشفت وسائل إعلام عربية، عن سر استبدال مدافع الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، في مباراة أنجولا، والذي تسبب في ركلة الجزاء التي أهدت الفراعنة النقاط الثلاث في افتتاحية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

في هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في منتخب مصر، عن شعور اللاعب بالإجهاد في العضلة الضامة، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله خوفًا من تفاقم إصابته، مؤكدًا على جاهزية نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي السابق للمشاركة في لقاء الجابون.

ومن الأخبار السارة للمنتخب المصري، حيث سُمح للنجمين محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم وسط أرسنال الإنجليزي، بالسفر للالتحاق ببعثة تماسيح النيل في الجابون، وذلك على متن طائرة خاصة، وذلك بعد رفض الناديين خوض اللاعبين مواجهة أنجولا في مصر، نظرًا لوضع مصر ضمن القائمة الحمراء الإنجليزية بسبب جائحة فيروس كورونا.

المنتخب الجابوني

متسلحًا بعامل الأرض والجمهور المسموح له بالحضور، يدخل منتخب الجابون لكرة القدم ، مواجهة الأحد، باحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي، وساعيًا لأولى النقاط الثلاث في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال .

وتعد تلك هي المشاركة الثامنة للمنتخب الجابوني في تصفيات كأس العالم ، غير أنه لم يفلح في بلوغ النهائيات، وهو الحلم الجديد والكبير لرفقاء بيير أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.

تاريخيًا، شارك المنتخب الملقب بـ النمور في بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مرات، بدأت في نسخة 1994، إلا أن الإنجاز الأبرز للفريق هو بلوغ ربع النهائي مرتين، في 1996 والتي نظمتها جنوب أفريقيا وتوجت بلقبها، قبل أن تخرج أمام تونس بعد الخسارة بركلات الترجيح، والثانية كانت في 2012، والتي استضافتها الجابون، غير أنها غادرتها بعد الخسارة بركلات الترجيح أيضًا، وللمفارقة أن المباراتان انتهتا بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويحتل المنتخب الجابوني لكرة القدم حاليًا المركز الـ85 وفق أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في أغسطس الماضي، إلا أن أفضل تصنيف للمنتخب الأفريقي كان في يوليو 2009 حينما احتل المرتبة الـ30 عالميًا، بينما جاء أسوأ مركز عند الـ125 والذي حققه في أبريل 2003.

تاريخ مواجهات مصر والجابون

وحول تاريخ لقاءات مصر والجابون ، فقد جمعت الفراعنة والنمور 3 مواجهات فقط، كانت مباراتان منهم ودية، فيما التقى المنتخبين مرة واحدة بصفة رسمية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 1994 .

وكانت اليد العليا في اللقاءات الثلاث للفراعنة، حيث حققت مصر الفوز مرتين بنتيجة (4-0)، كما أحرزت الفوز بثنائية نظيفة في مباراة واحدة.

موعد مباراة مصر والجابون والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة الجابون ومصر، مساء الأحد المقبل، عند العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة مصر والجابون ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FiFa) للحكم الجامبي باكاري جاساما (المثير للجدل مع الفرق المصرية) مهمة الإدارة التحكيمية للقاء.

ولم تتحدد بشكل رسمي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون ، إلا أنه من المرجح – وفق وسائل إعلام مصرية – أن تقوم فضائية ON TIME SPORTS ببث المباراة والتي لم تحظ قنوات بي إن سبورت القطرية على الأرجح بحقوقها، حيث قد تنقل الفضائية القطرية المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ومن غير المعلوم المعلق الرياضي المخصص للتعليق على المباراة الثانية لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم ، وهو ما قد يُعلن في غضون الأيام والساعات المقبلة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وأسرار مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 ، وآخر الأخبار المتاحة حول الفريقين، وموعد المباراة والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات التي جمعت الجابون ومصر .