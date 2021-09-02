منحة أل 300 دينار في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع البلاد حول العالم، قامت دولة تونس بعرض منحة للمواطنين لكي تساعدهم على تخطي هذه الأزمة وأيضاً من أجل عيش حياة كريمة، وذلك لأن في تونس تضررت الكثير من المشاريع مما نتج عنها تضرر العائلات اقتصاديا، ولذلك مع بداية شهر 9 القادم سيتم البدء في توزيع أول دفعة من منحة أل 300 دينار للمواطنين ويعتبر ذلك الأمر الذي انتظره الكثير.

منحة أل 300 دينار من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بتقديم منحة أل 300 دينار، وذلك لأنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين لا يعملون والذين لا يعيشون حياة كريمة، ولذلك ساهمت في مساعدة الكثير من الأشخاص الذين يعانون اقتصادياً.

حيث ستقوم أيضاً بعرض خدمات جديدة لهم تساعدهم على تخطي هذه الأزمات الاقتصادية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة الآن تقوم بالاطلاع على جميع الأسماء المقدمة للمنحة والذي سيتم توزيعها قريباً، كما أنها ستقوم بتصفية الأشخاص الغير مستحقة لها وسيتم قريباً البدء في تقديم هذه المنحة للمواطنين.

التقديم للمنحة في تونس

يعتبر ذلك الأمر الذي سيتم إلكترونياً وسيقوم الجميع بالدخول على موقع منصة أمان التابع للوزارة ومن ثم البدء في الخطوات الخاصة بالتقديم في المنحة، وقلمت الدولة بعرض هذه الطريقة حفاظاً على سلامة الجميع وتقليل للتجمعات، كما أنها من خلال هذه الطريقة سهلت الكثير من الخطوات التي كان يجب القيام بها على المواطنين.