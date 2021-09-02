قال مسؤول صحي في جامعة كردستان للعلوم الطبية إن حافلة سقطت في أسفل واد في محافظة كردستان غربي إيران وأسفر الحادث عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص.
وأضاف المسؤول الصحي، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في الحادث.
وقال رئيس منظمة الطوارئ بجامعة كردستان للعلوم الطبية في غرب إيران، رضا بيرا، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في طهران أن "حافلة متوسطة كانت تقل ركابا من مدينة مريوان باتجاه كاميران بمحافظة كردستان غرب البلاد، انحرفت وسقطت في واد".
ولم تعلن السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول إنه قيد التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران.. عشرات القتلى والجرحى في حادث سير مروع في محافظة كردستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.