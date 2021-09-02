الوفيات جراء وباء كورونا حول العالم تتجاوز 4 ملايين و529 ألفا 

تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4 ملايين و529715 شخصا في العالم منذ بداية تفشي الوباء في دسيمبر 2019.

ووفقا لإحصاءات أجرتها وكالة "فرانس برس" تم تسجيل 218 مليونا و339530 إصابة حتى الآن، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 642 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 40 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 581 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 20.8 مليون إصابة حتى الآن.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة حصد وباء كورونا أرواح نحو 440 ألف شخص، وتم تسجيل نحو 33 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.