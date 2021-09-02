روسيا تدين الغارة الأمريكية على كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس "الوتر الأخير للوجود العسكرى للتحالف الدولى هو حالة أخرى لمقتل مدنيين نتيجة غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، أسفرت عن انهيار مبنى سكنى ومقتل تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال. وندين بشدة مثل هذا الاستخدام العشوائى للقوة".

هذا وأعلنت حركة طالبان المحظورة فى روسيا، فى وقت سابق مقتل ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة أفغانية واحدة، بينهم 5 أطفال، بالغارة الأمريكية التى استهدفت عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابى المحظور فى روسيا وعدد كبير من الدول) فى العاصمة كابول.

وقال مصدر فى حركة طالبان، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "النتائج والمعلومات التى توصلوا إليها أظهرت أن القوات الأمريكية استهدفت مدنيين بغارة جوية فى كابول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم رجلين وثلاثة شبان وخمسة أطفال".

وقال أحد أقارب العائلة، إن "الرجل الذى تقول الولايات المتحدة إنه من تنظيم داعش كان ضابطا فى الجيش الوطنى الأفغانى خدم فى النظام لسنوات، إلى جانب ضابط آخر قُتل"، فيما قال آخر، إن "القوات الأمريكية دمرت سيارة تقل خمسة أطفال كما تضررت سيارة أخرى فى الهجوم".

وكان الجيش الأمريكى أكد، يوم الأحد، أنه نفذ غارة جوية قرب مطار كابول استهدفت انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابى، بعد أيام قليلة من تفجيرات قرب المطار خلفت قتلى من الأفغان والعسكريين الأمريكيين تزامنا مع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.