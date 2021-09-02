مقتل 4 جنود فى هجوم على موقع عسكرى بشرق إندونيسيا

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الإقليمية لبابوا الغربية، هندرا بيسيرون، إن نحو 50 مهاجما يعتقد أنهم أعضاء فى "جيش تحرير بابوا الغربية"، الجناح العسكرى لحركة "بابوا الحرة" اقتحموا الموقع العسكرى الإندونيسى، وهاجموا الجنود الستة بسهام ومناجل وفؤوس فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
وأضاف أن الجنديين اللذين أصيبا بجروح بالغة تم إجلاؤهما من الموقع فى قرية كيسور بمنطقة مايبرات لتلقى العلاج.
وأشار إلى أن أكثر من 30 من قوات الجيش والمخابرات تجمعوا للعثور على المهاجمين.
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المتمردين للحصول على تعليق.
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