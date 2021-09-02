بالفيديو.. انتقادات واسعة لرونالدو بعد "الفعل المشين"

انتقادات واسعة طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تصرف "غير أخلاقي" قام به خلال مباراة منتخب بلاده مساء الأربعاء.

وخلال مباراة منتخب البرتغال أمام جمهورية إيرلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبرتغال، أثارت جدلا بسبب تصرف رونالدو.

وفي تصرف معتاد، قام مدافع منتخب إيرلندا دارا أوشيا بتحريك الكرة من مكانها على نقطة الجزاء، ليقوم رونالدو بصفع المدافع على وجهه، في تصرف غريب.

وسقط المدافع على وجهه، وطالب لاعبو إيرلندا بمعاقبة رونالدو، إلا أن الحكم لم يدر لهم بالا واستمر بقرار تنفيذ ركلة الجزاء.

وبالرغم من إضاعة رونالدو لركلة الجزاء، إلا أن جماهير إيرلندا طالبت بطرد اللاعب بسبب تصرفه "المشين" بحق مدافع إيرلندا.

وتساءل العديد من المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة قرار حكم اللقاء بعدم طرد رونالدو، وقال البعض إن الواقعة لو ارتكبها لاعب أقل شهرة من رونالدو، لطرد على الفور.

يذكر أن رونالدو سجل هدفين في الدقائق الأخيرة، لينقذ منتخب بلاده من الهزيمة، ويحقق انتصارا مهما في التصفيات، في اللقاء الذي طغى عليه تصرف رونالدو "المشين".