الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

دوت الخليج :- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة اليوم الخميس، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تعزيزها.
وعقد الزعيمان لقاء قبيل بدء أعمال القمة الأردنية المصرية الفلسطينية، بحثا خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وتطرق الزعيمان إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحضر جانبا من اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
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