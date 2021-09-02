مصدر : الحكومة رفعت انظمة الاعلام عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي

دوت الخليج :- أكدت معلومات مؤكدة ان الحكومة رفعت الانظمة المعدلة من قبل هيئة الاعلام عن الموقع الالكتروني التابع لديوان التشريع والرأي .

وبينت المعلومات : انه تم رفع الانظمة عن الموقع لانه لم يتم اقرارها من قبل الحكومة .

واشار : انه تم رفعها عن الموقع لاخذ الرأي فقط .

وكانت عاصفة من الرفض اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه التعديلات التي اكد قانونيون انها تتعارض مع الدستور والقوانين المرئية في الأردن .