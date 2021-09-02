شروط الدعم السكني 1443 وخطوات التسجيل للنساء المطلقات والأرامل في السعودية

شروط الدعم السكني و خطوات التسجيل للنساء الأرامل والمطلقات في السعودية من أكثر الملفات التي يتم مناقشتها على طوله حكومة خادم الحرمين الشريفين، بهدف الوحدات السكنية لتلك الفئات من السيدات و الحصول على سكن مناسب طبقا لشروط و ضوابط ومعايير ثابتة للتسجيل في سكنى من، خلال وزارة الإسكان التي تسعى لتقديم كل ما هو يدعم الأسر السعودية تحت مقايس من العدالة لمن يستحق الدعم السكنى من الجانب المادي والصحي والاجتماعي والارتقاء بالخطة السكنية وهذا ضمن خطة الحكومة، كما تهدف الوزارة إلى تقديم أكبر عدد من تمليك الإسكان للمواطنين السعوديين لكل الأسر في المملكة فمن هنا عبر هذا المقال سوف نقدم لكم شروط التقديم للدعم السكني وخطوات التسجيل للأرامل والمطلقات بخطوات سهلة ميسرة.

شروط التسجيل في برنامج سكني للنساء المطلقات 1443

سوف نشرح لكم الشروط في النقاط الأتية:

يشترط أن يكون رب الأسرة الأب متوفي. كما يتوجب أن يكون مرة على وفاة رب الأسرة أو الزوج عامين وأكثر. شرط أن يكون الزوج المتوفي لديه جنسية سعودية. يتم التقديم للسيدة سعودية الجنسية فقط وهذا بالنسبة للمطلقه والأرملة. يجب ألا يكون سبق للسيدة الاستفادة من برنامج الدعم السكني الحكومي أو الخاص وهذا يخص المطلقة والأرملة. يجب أن يكون مضى عام على إقامة هذه السيدة داخل أراضي المملكة قبل تقديم الطلب وهذا للمطلقه والأرملة. يشترط ألا تمتلك السيدة المطلقة أو الأرملة أملاك أو أصول لسكن بقيمة خمس ملايين ريال.

طريقة التسجيل في سكنى السعودي 1443

بعد الاطلاع على الشروط ومعرفة الضوابط التي يجب الالتزام بها ومطابقتها على السيدة التي تريد التقديم للحصول على دعم سكنى اليكم طريقة التسجيل في برنامج سكنى للمطلقات والأرامل ويتم ذلك بسهولة ويسر من خلال التسجيل عبر شبكة الأنترنت بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة الإسكان السعودي بإنشاء حساب عبر الموقع من أجل الحصول على الخدمات الإلكترونية والتي تفرض على المتقدم تسجيل كافة البيانات الشخصية عبر منصة النفاذ الوطني واستكمال باقي الخطوات للحصول على الدعم من البرنامج السكني و إتمام عملية التسجيل حتى يتم الدخول يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية للحصول على وحدة سكنية مناسبة من وزارة الإسكان للمطلقات والأرامل.

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.

ثم الضغط على الرابط سوف يتم النقل مباشرة إلي موقع الوزارة الرسمي للإسكان.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم النقر على كلمة ” تسجيل الدخول”.

سوف يتم نقلك إلى خانة تسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية الشخصية أو عبر بوابة النفاذ الوطني .

بعد اختيار طريقة التسجيل يجب على المتقدم تعبئه البيانات الشخصية المختلفة حتى يمكن تفعيل الحساب الخاص به.

هنا يتطلب إدخال بريد إلكتروني وتسجيل رقم الهاتف حتى يمكن وصول الرسائل تأكيد الحساب.

وبعد يتم النقر على سكني للتقديم على الوحدة السكنية وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.