رابط التسجيل في منصة مدرستي madrasati sa كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443

رابط التسجيل في منصة مدرستي هو الأكثر بحثاً حالياً من قبل طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة بالمملكة السعودية، والتي تتيح دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المنصة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل تنفيذ فكرة التعليم عن بعد في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي حققت نجاحاً كبيراً للغاية على مدار العامين الماضيين، وخلال العام الدراسي الجديد، أعلنت المملكة الاعتماد على منصة madrasati sa لاستكمال العام الدراسي من خلالها للطلاب والطلبات.

التسجيل في منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التعليمية في العالم كله، والتي اطلقتها المملكة مؤخراً وهذا للاستكمال الدراسة أون لاين من خلالها في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، فالمنصة تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التعليمية، حيث توفر فصول إلكترونية يتفاعل فيها الطلاب مع المعلمين في شرح الدروس المقررة على مراحل التعليم المختلفة، وتعتمد المنصة على أسلوب التعليم الحديث، بالإضافة إلى توفير الاختبارات المستمرة للطلاب والواجبات المدرسية التي يقدمها المعلم من أجل متابعة مستوى الطالب.

كيفية الدخول لمنصة التعليم عن بعد بالسعودية 1443

من السهل دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لمنصة مدرستي التعليمية في السعودية، وهذا من خلال الدخول على الرابط الخاص بها واستكمال باقي الخطوات، وتلك الخطوات هي:

الدخول على موقع منصة مدرستي.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من الرقم السري واسم المستخدم.

يمكن دمج معلومات حساب منصة نور في منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة حفظ.

التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن للطلاب التسجيل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وهو تابع للملكة العربية السعودية، ويتم الدخول للمنصة من خلالها كالتالي: