رابط منصة مدرستي الإلكتروني 2021 طريقة تسجيل دخول طالب جديد

رابط منصة مدرستي الإلكتروني طريقة تسجيل دخول طالب جديد وولى الأمر في المملكة العربية السعودية تعد من أهم المنصات الإلكترونية التي وظفت في خدمة التعليم من قبل وزارة التعليم، وجاء ذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا من أجل تسهيل العملية التعليمية على الطلاب والطالبات في جميع المراحل سواء كانت الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ،لذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط منصة مدرستي لاستمرار المرحلة التعليمية دون انقطاع عن بعد و يتم ذلك بعد إجراء عملية التسجيل والدخول إلى نظام مدرستي الإلكتروني ،عبر هذا المقال سوف نتحدث حول الخدمات المقدمة من منصة مدرستي منها الحصول على رابط منصة مدرستي طريقة التسجيل وخدمة الواجبات وتصحيح الواجبات من قبل المعلم.

رابط منصة مدرستي للتسجيل دخول 1443

تجرى عمليات البحث الإلكتروني عن رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول لتكمله المرحلة التعليمية والحصول علي المناهج الدراسية لإتمام ذلك، يجب التسجيل على منصة مدرستي التعليمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المصرح من قبل وزارة التعليم،تعد أحدي أدوات التعليم الإلكتروني لدعم الطلاب لتسهيل العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنتظرة للمناهج الدراسية والمقررات على الطلاب والوصول إلي مستقبل وحاضر باهر وعظيم.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي لطالب جديد 1443

إتاحة منصة مدرسة تسجيل طالب جديد على المنصة التعليمية عن طريق الخطوات الأتية:

الدخول الى الموقع الرسمي منصة مدرستي.

الضغط على أيقونة منصة العودة إلي المدرسة عبر منصة في الصفحة الرئيسية للمدرسة.

سوف تنتقل الى النظام الأساسي مرة اخرى إلى المدارس الإلكترونية.

قم بالضغط فوق تسجيل جديد.

وبعد يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة منها رقم هويتك أو رقم الإقامة.

قم بإدخال رقم هاتف المحمول.

الضغط على أنا لست روبوت.

الضغط رمز اختيار.

التأكد من البيانات الرئيسية.

على الفور سوف يتم الحصول على بيانات المستخدم.

منصة مدرستي للواجبات والأنشطة

من اهم الموضوعات التي يبحث عنها من الطلاب عبر منصة مدرستي الواجبات و الأنشطة التي يتم رفعها من قبل المدرسين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري منها حل الواجبات بعد شرح المعلم للطلاب من أجل ذلك يجب اتباع الخطوات الأتية للقيام بحل الواجب المدرسي وبعد ذلك ترفع الواجبات بالطريقة الأتية”

الدخول إلى الموقع الذي الخاص في المدرسة مباشرة. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك. هنا قم بالنقر علي خانة مقراراتى. سوف تنقل إلى نافذة اخرى بها جميع المقررات التي يدرسها الطالب ومنها يقوم باختيار المقرر الذي يرغب بحل الواجب فيه. وبعد الضغط على اختيار حل الواجب. سوف تظهر لك نتيجة التصحيح من خلال ذلك تتعرف على ما أصبت فيه أو أخطأت.

من الممكن تنزيل كافة الواجبات الموجودة إمامك على جهازك الشخصي وذلك عن طريق النقر على كلمة “تنزيل” والهدف من ذلك الاحتفاظ بالواجبات وطباعتها وقراءتها فيما بعد.