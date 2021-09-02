روسيا: نرى إشارات من طالبان تدل على نيتها تطوير العلاقات مع المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - دعت السلطات الروسية المجتمع الدولى، للقيام بما من شأنه أن يحول دون حدوث أزمة إنسانية فى أفغانستان، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية تقديم مساعدات إنسانية إلى كابول.





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