بالاسماء : مراكز التطعيم ليوم الخميس

دوت الخليج :- تاليا اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس الموافق 2021/9/2 : مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية

الرابط : https://bit.ly/3juyRFt

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

مطعوم سينوفارم جرعة أولى وجرعة ثانية

الرابط: https://bit.ly/3t1wixL

وتشمل الآتي :

لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق

مطعوم سينوفارم جرعة ثانية

الرابط: https://bit.ly/3BwEkl4

أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:

الرابط: https://bit.ly/3Buemih

ودعت الوزارة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

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