الاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب

الاستعلام عن زيارة عائلية تعتبر من الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية بالشكل الإلكتروني حتى تسهل على المقيمين والوافدين الاستعلام عن الزيارات العائلية بسهولة كبيرة جدًا، وهذه الخدمة تم وضعها من ضمن رؤية السعودية 2030 وسوف نتعرف على جميع التفاصيل الخدمة من خلال فقرات هذا المقال.الاستعلام عن زيارة عائلية
يستطيع الآن بسهولة المقيمين بأراضي المملكة أو الوافدين أن يتعلموا عن تأشيرة الزيارة العائلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية بعد اتباع مجموعة من الخطوات وأهمها:
- قم بالدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الخارجية السعودية.
- سوف يظهر في أسفل الصفحة للاستعلام.
- عند الضغط على كلمة استعلام تظهر خانة البحث يتم اختيار التأشيرة الصادرة من وزارة الداخلية.
- يتم كتابة جميع البيانات في الأماكن المحددة لها مثل رمز الصورة المكون من 6 أرقام ورقم السجل ورقم الطلب.
- بعد كتابة جميع البيانات بالشكل الصحيح يتم الضغط على أيقونة استعلام وهي التي تظهر باللون الأخضر.
- يظهر للمستعلم مستند التأشيرة إذا كانت الموافقة قدمت على طلبه وبه جميع البيانات التي تخصه وتخص الزائرين من أفراد العائلة.
- أما إذا ظهرت رسالة أخرى في هذا يعني أننا طلب الزيارة العائلية لم يتم الموافقة عليه.
يستطيع الوافدين من خلال رقم الطلب أن يتعلموا عن الزيارات العائلية من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.
- يتم البحث عن التأشيرة عن طريق كتابة رقم الطلب يتم كتابة بعض البيانات الأخرى مثل الرمز المرئي ورقم الطلب ورقم الجواز.
- قم بالضغط على عمليات البحث.
- تظهر رسالة أسفل الصفحة تفيد تمام صدور التأشيرة أم لا.
يستطيع الأفراد أن يقوموا بتعديل طلب التأشيرة لزيارة العائلية للسعودية:
- الولوج إلى منصة الخدمات الالكترونية الخاصة بالتأشيرات بالمملكة العربية السعودية.
- يضغط المستخدم على كلمة تسجيل الدخول.
- ثم يقوم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم.
- ينتقل الموقع للصفحة التي يوجد بها جميع البيانات التي تخص صاحب الطلب.
- يقوم بالضغط على الطلب الذي يحتاج إلى تعديله ثم يضغط على كلمة تعديل.
- تظهر صفحة أخرى بها مجموعة من البيانات مثل الاسم والصورة وتاريخ ومكان الميلاد ورقم الهوية.
- يختار المستخدم المعلومات التي يحتاج إلى تعديلها ونضغط على أيقونة التعديل.
- بعد الانتهاء من عملية تعديل البيانات يضغط على حفظ.
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الاستعلام عن زيارة عائلية تعتبر من الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية بالشكل الإلكتروني حتى تسهل على المقيمين والوافدين الاستعلام عن الزيارات العائلية بسهولة كبيرة جدًا، وهذه الخدمة تم وضعها من ضمن رؤية السعودية 2030 وسوف نتعرف على جميع التفاصيل الخدمة من خلال فقرات هذا المقال.الاستعلام عن زيارة عائلية
يستطيع الآن بسهولة المقيمين بأراضي المملكة أو الوافدين أن يتعلموا عن تأشيرة الزيارة العائلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية بعد اتباع مجموعة من الخطوات وأهمها:
- قم بالدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الخارجية السعودية.
- سوف يظهر في أسفل الصفحة للاستعلام.
- عند الضغط على كلمة استعلام تظهر خانة البحث يتم اختيار التأشيرة الصادرة من وزارة الداخلية.
- يتم كتابة جميع البيانات في الأماكن المحددة لها مثل رمز الصورة المكون من 6 أرقام ورقم السجل ورقم الطلب.
- بعد كتابة جميع البيانات بالشكل الصحيح يتم الضغط على أيقونة استعلام وهي التي تظهر باللون الأخضر.
- يظهر للمستعلم مستند التأشيرة إذا كانت الموافقة قدمت على طلبه وبه جميع البيانات التي تخصه وتخص الزائرين من أفراد العائلة.
- أما إذا ظهرت رسالة أخرى في هذا يعني أننا طلب الزيارة العائلية لم يتم الموافقة عليه.
يستطيع الوافدين من خلال رقم الطلب أن يتعلموا عن الزيارات العائلية من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.
- يتم البحث عن التأشيرة عن طريق كتابة رقم الطلب يتم كتابة بعض البيانات الأخرى مثل الرمز المرئي ورقم الطلب ورقم الجواز.
- قم بالضغط على عمليات البحث.
- تظهر رسالة أسفل الصفحة تفيد تمام صدور التأشيرة أم لا.
يستطيع الأفراد أن يقوموا بتعديل طلب التأشيرة لزيارة العائلية للسعودية:
- الولوج إلى منصة الخدمات الالكترونية الخاصة بالتأشيرات بالمملكة العربية السعودية.
- يضغط المستخدم على كلمة تسجيل الدخول.
- ثم يقوم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم.
- ينتقل الموقع للصفحة التي يوجد بها جميع البيانات التي تخص صاحب الطلب.
- يقوم بالضغط على الطلب الذي يحتاج إلى تعديله ثم يضغط على كلمة تعديل.
- تظهر صفحة أخرى بها مجموعة من البيانات مثل الاسم والصورة وتاريخ ومكان الميلاد ورقم الهوية.
- يختار المستخدم المعلومات التي يحتاج إلى تعديلها ونضغط على أيقونة التعديل.
- بعد الانتهاء من عملية تعديل البيانات يضغط على حفظ.
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