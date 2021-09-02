“بالهوية” رابط تسجيل eservices.fa.gov.sa برنامج تأهيل الخريجين 1443 الأكاديمية المالية

رابط eservices.fa.gov.sa برنامج تأهيل الخريجين والذي قامت الاكاديمية المالية بالمملكة بإطلاقها بالاشتراك مع برامج تنمية الموارد البشرية المتنوعة، ومنها برنامج هدف، والذي يهدف لتوظيف وتأهيل الخريجين، وذلك لتوظيفهم في القطاع المالي في الوزارة ليكونوا كوادر مؤهلة ومتميزة بالمجال المطلوب فيه.

وظائف القطاع المالي السعودي

وتهدف عدد من مؤسسات المملكة لتعظيم دور الخريجين من الكليات والجامعات السعودية وذلك من خلال حصولهم على دورات تأهيلية وتدريبية حسب سوق العمل، حيث يختلف التعليم الأكاديمي بعض الشيء عن التدريب على التعاملات في سوق العمل بالمؤسسات الحكومية، وقد قامت المملكة في إطار رؤية 2030 برقمنة جميع المؤسسات، وخاصة المؤسسات المالية، حيث يكون التعامل والتسجيل، السحب والإيداع، بالنظام الإلكتروني الرقمي، ويكون على العاملين في هذا القطاع التمتع بالكفاءات المطلوبة والحصول على الإجادة اللازمة في اللغة الإنجليزية أيضا.

الأكاديمية المالية السعودية

هي مؤسسة ضخمة تعمل في التأهيل الشامل للموارد البشرية بالمملكة، وخاصة الخريجين والراغبين في التسجيل في سوق العمل، حيث تقوم بإعطائهم دورة تدريبية مناسبة لما يقوموا به في سوق العمل، ليبدأ العمل لديهم وهم مؤهلين تماما بما يعود بالنفع على سير العمل وسرعته ودقته أيضا، حيث يسهل عليها التعامل مع هذا النظام المعقد، وتشترك الأكاديمية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا برنامج هدف لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي.

شروط التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين

ويشترط لدخول البرنامج أن يكون من خريجي الجامعات عام 2021م في التخصصات التالية: مالية، إدارة أعمال، محاسبة أو ذات العلاقة، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلًا على معدل جيد جدًا فأعلى (45) أو (43).

يكون الشرط الأول أن يكون الراغب في التسجيل من الجنسية السعودية.

وأيضا يكون من الخريجين الجدد من الجامعات لعام 2021.

تقوم الأكاديمية بقبول التخصصات المالية وإدارة الأعمال، محاسبة أو ذات العلاقة بها.

يجب أن يكن المتقدم للأكاديمية حاصلا على معدل جيد جدا أو أعلى بنسبة 34 أو 45.

خطوات الدخول على رابط تسجيل eservices.fa.gov.sa برنامج تأهيل الخريجين

تقوم الأكاديمية بقبول الطلاب الذين تقيدوا بالشروط السابق ذكرها حيث تقبل المستوى العالي من المعرفة المهارات وتقوم بتحضير الطلاب من خلال برامج تحضيرية واختبارات إلزامية للحصول على الشهادات العالية المعتمدة من البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية: