“الأحد 11 صباحاً” موعد إعلان نتائج امتحان الشامل 2021 الأردن || رابط نتائج امتحان الشامل 2021

رابط نتائج امتحان الشامل الدورة الصيفية جامعة البلقاء التطبيقية 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن معرفة نتائج الشامل 2021 الأردن، وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم الأحد القادم الموافق 05\09\2021 في تمام الساعة 11 صباحاً، وكانت الجامعة قد انتهت بشكل تام من عمليات التصحيح والتجميع والمراجعة ورصد الدرجات، وجاري الآن رفع الدرجات على موقع shamel.bau.edu.jo الرسمي، وقد تمت الامتحانات بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وينتظر الطلاب والطالبات موعد إعلان نتائج الشامل 2021 الأردن بمزيد من الاهتمام والمتابعة، لذلك سوف نفرد لكم الحديث هنا في هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، عن رابط نتائج امتحان الشامل وآلية الاستعلام عنها بعدة خطوات بسيطة.

رابط نتائج امتحان الشامل 2021 الأردن

تعد وزارة التعليم العالي في الأردن من أكثر الوزارات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة وطوعتها لخدمة قضايا التعليم، لذلك قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية لكي يتم رفع نتائج الامتحانات من خلالها، لذلك وبكل سهولة يستطيع الطالب بكل سهولة الحصول على النتائج الخاصة به إلكترونياً وهو جالس مكانه، دون الحاجة إلى جامعة البلقاء التطبيقية للإطلاع على النتيجة، وذلك من خلال رابط الاستعلام عن النتيجة الإلكتروني.

موعد الإعلان عن نتائج الشامل

من المقرر أن يعقد الأستاذ الدكتور عبد الله سرور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة، مؤتمراً صحفياً في الجامعة يعلن فيه نتائج الشامل 2021، وذلك يوم الأحد القادم الموافق الخامس من سبتمبر الحالي 05\09\2021، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الجامعة، وتشير جميع المؤشرات إلى ارتفاع نسبة النجاح، حيث راعت الجامعة الظروف الاستثنائية في هذا العام الصعب بسبب فيروس كورونا.

يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني بالدخول على رابط وحدة التقييم والامتحانات.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “استعلام” .

آلية الاستعلام عن النتيجةرابط نتائج امتحان الشامل 2021 الأردن جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية هي إحدى الجامعات الحكومية التطبيقية التقنية. والتي تهتم وتعمل على تأهيل الشباب وتقديم الدعم الكامل لهم. وتزودهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. ولديها العديد من البرامج التقنية المهمة والمطلوبة في سوق العمل. ويتم الاهتمام بالدراسة التطبيقية تطبيقاً لرؤية المملكة الاستراتيجية. لتنمية الموارد البشرية وتوفير العمالة المدربة والتي تتمتع بالخبرة الكافية لضخها في سوق العمل.