الصحة العالمية: وفيات كورونا عالميا أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة الرسمية

جدة - نرمين السيد - وكانت المنظمة قد أعلنت أنها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا تسمى "مو" رُصدت للمرة الأولى فى كولومبيا فى يناير الماضى، مضيفة إن النسخة المتحوّرة "بي1.621 " بحسب تسميتها العلمية تمّ تصنيفها فى الوقت الراهن كـ"متحوّر يجب مراقبته".

وأوضحت المنظمة أن سلالة مو لديها خصائص متحولة عن فيروس كورونا الأصلى، تجعل لديها قدرة محتملة على الهروب من النظام المناعى للجسم، مشيرة إلى أنها تستطيع تحييد أمصال النقاهة واللقاحات.