الصين تبتكر مروحية مخصصة للمريخ.. تشبه آلية أميركية

أعلن المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء أنه ابتكر نموذجا أوليا لطائرة هليكوبتر صغيرة، ستنفذ بأعمال الاستطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ، في أعقاب الهبوط التاريخي لمسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر قبل بضعة أشهر.

وتُظهر صورة نشرها المركز على موقعه الرسمي الأربعاء أن النموذج المصغر يشبه في شكله الهليكوبتر الآلية "إنجنيويتي" التي طورتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لرحلة مركبتها الفضائية "برسيفيرنس" التي تنظمها هذا العام، وفق "رويترز".

وقال المركز إن الهليكوبتر ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وأنزلت الصين مسبارا على المريخ في مايو أيار في أول بعثة لها على الكوكب لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بذلك. وهبطت مركبة "برسيفيرنس" الفضائية التابعة لناسا على الكوكب في فبراير.

وقامت الهليكوبتر "إنجنيويتي" بأولى رحلاتها من مركبة ناسا في أبريل وحلقت على ارتفاع ثلاثة أمتار عن السطح في أول تطوير بشري ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.