جدة - نرمين السيد - كما طالب بيسكوف، حركة طالبان، التدخل لوقف تجارة المخدرات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان بيسكوف قد أكد فى وقت سابق، أن روسيا مهتمة بإحلال السلام والاستقرار فى أفغانستان، وكذلك ضمان سلامة شعب هذا البلد، مضيفاً أن روسيا والولايات المتحدة أقامتا آلية اتصال لتبادل المعلومات حول الوضع فى أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: على حركة طالبان التدخل لوقف تجارة المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.