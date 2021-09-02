رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت المنصة التعليمية السعودية

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، هي احد اهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية، وكانت وزارة التعليم قد أنشأة هذه المنصة في ظل أزمة جائحه كورونا وهذا من اجل تسهيل العملية التعليمية على الطلاب والمحافظة عليهم، وتقدم منصة مدرستي التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة، وقامت الوزارة بفتح باب التسجيل من خلال رابط منصة مدرستي تسجيل دخول من خلال الموقع الرسمي لاستمرار العملية التعليمية بين الطالب والمعلم دون توقف، وتسجيل طالب جديد في منصة مدرستي يحتاج إلى خطوات محدده للتسجيل بشكل صحيح، وتتم عملية التسجيل بنظام إلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية وسوف نتعرف على كل التفاصيل من خلال هذه المقالة.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول من اجل تمكنهم من استمرار المرحلة التعليمية والتعرف على المنهج الدراسي، ويستطيع الكلاب التسجيل في منصة مدرستي من خلال رابط منصة مدرستي الموقع الإلكتروني وأيضا عن طريق التطبيق المصرح به للطلاب من وزارة التربية والتعليم السعودية، ولابد من اتباع الخطوات التالية من خلال رابط منصة مدرستي والتسجيل بشكل صحيح دون أي أخطاء.

الدخول أولا إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

قم باختيار حساب مايكروسوفت ليتم تسجيل دخول الطالب عن طريقه والكوادر التعليمية المختلفة.

بعدها ستنتقل إلى حساب مايكروسوفت والذي يتم عن طريقه جلب الاسم الخاص بالمستخدم والذي تم اخذه من تطبيق توكلنا.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك على المنصة التعليمية.

الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول ” ليتم دخول الطالب إلى المنصة و الحصول على العمليات التعليمية.

أولا تقوم بالدخول على رابط منصة مدرستي.

بعدها تقوم بفتح المنصة على مايكروسوفت، وتحرص عند ظهور المنصة بالضغط على الثلاث نقاط العلوية من الناحية اليمنى.

بعدها تقوم بالضغط على كلمة التطبيقات.

اختار أنك تريد تثبيت هذا الموقع كتطبيق على صفحتك.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفتطريقة تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق من خلال مايكروسوفت ايدج

اتجهت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ عملية التعليم عن بعد بعد تفشى فيرس كورونا، وقامت بتقديم رابط منصة مدرستي التعليمية لاستمرار العملية التعليمية بين الطلاب والمدرسين، حيث وفرت الوزارة خدمة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول.