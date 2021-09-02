تردد قناة اون سبورت الناقلة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تردد قنوات اون سبورت التي من المتوقع أن تنقل جميع المباريات الخاصة بمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والتي سوف يتم إقامته في دولة قطر، حيث من المتوقع أن يتم بث جميع مباريات التصفيات الخاصة بالمنتخب على قنوات أون سبورت التي اشترت حقوق البث من الشركة المنظمة للبطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

منذ تم حصولها على حقوق بث مباريات التصفيات والجميع يبحث عن ترددات القنوات الخاصة بها، فهي تعد الآن من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، وتبث قنوات أون سبورت برامجها المختلفة عبر التردد 10853، وعلي معدل ترميز 27500، و عبر الاستقطاب الأفقي.

موعد مباريات مصر القادمة

يلتقي المنتخب المصري في أولى مبارياته الخاصة بتصفيات كأس العالم مع منتخب أنجولا الإفريقي وهو من أقوى المنتخبات في المجموعة التي تضم مصر وعدد من الدول الأخرى، على أن يكون اللقاء المرتقب في يوم الأربعاء القادم ١.٩ على ملعب الدفاع الجوي في مصر.

توقعات مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كاس العالم

هناك مجموعة من التوقعات المختلفة والتي تعد من أهم ما قال خبراء المرة حول هذه المباراة التي ينتظرها جماهير الفرقتين، فهي التي ستحدد مستقبل الفريق في كأس العالم مع باقي المباريات، حيث يشهد المنتخب الأنجولي صحوة في الأداء المروي وأثبت في العديد من اللقاءات الودية تطور كبير في الأداء مما يؤدي إلى تساوي الفرص في الفوز مع منتخب مصر، وتعد مباراة مصر القادمة أمام أنجولا من أهم المباريات التي من هلال سوف يتم رؤية المدرب الحالي للمنتخب واللاعبين.