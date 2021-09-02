مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى هجوم لداعش بكركوك

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن عناصر داعش شنوا هجوما مزدوجا على ناحية سركران بمنطقة الدبس بمحافظة كركوك، مما أسفر عن مقتل مدنى وجرح 7 مدنيين آخرين.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى أربيل.
يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما الإثنين الماضى، على نقطة تفتيش تابعة للفوج الأول بالشرطة الاتحادية فى أطراف قرية الدب بكركوك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل عريف بالشرطة.
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