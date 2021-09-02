أبوظبي تلغي الحجر الصحي للمطعمين القادمين من الخارج

أعلنت سلطات إمارة أبوظبي، الخميس، إلغاء الحجر الصحي للمطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من خارج الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي تعتمد إلغاء الحجر الصحي لجميع المطّعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من خارج الدولة، وتحدث إجراءات السفر التي يبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021".

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كافة المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كلاً من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

بينما يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.