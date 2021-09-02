نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منحة 300 دينار عبر رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعية amen.social.tn في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية آخر موعد للتسجيل في منحة 300 دينار والذي يتم التسجيل فيها من خلال موقع أمان حيث تشمل هذه المنحة الأسر ذات الدخل المنخفض والمواطنين محدودي الدخل واليوم عبر موقعنا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في المنحة كما سوف تجد الرابط الخاص بالتسجيل في السطور التالية تابع معنا.

أخر موعد للتسجيل في منحة 300 دينار

تم تحديد يوم 23 سبتمبر انه أخر يوم للتسجيل للمنحة حيث تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على مراجعة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتوفير المنحة لهم في اسرع وقت ممكن، حيت يتمكن المواطنين من تحسين مستوى الدخل وتحسين مستوى المعيشة من خلال الحصول على 300 دينار ويتم التقديم للمنحة من خلال الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية amen.social.tn.

رابط منحة 300 دينار عبر منصة أمان

تستطيع الآن التسجيل في منحة 300 دينار عن طريق رابط التسجيل موقع منصة أمان التابع للشؤون الاجتماعية التونسية.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار

يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للمنحة مجموعة من الشروط وفي حال الإخلال بأي شرط منهم يكون الشخص لا يستحق الدعم وتأتي على هذا النحو:

أولا يجب أن يكون معدل دخل الفرد 180 دينار ولا يتعدى هذا الحد.

أن لا يكون لدى الشخص المتقدم أي مرافق ترفيهية.

أن لا يكون لدى الشخص المتقدم سيارتين.

يجب كذلك أن لا يكون لدى الشخص المتقدم سيارة.

لا يتم تقديم أي طلب للحصول على منحة من أي برنامج أخر طول السنه.

أن لا يكون الشخص قد حصل على مساعدات مالية من قبل عبر الشؤون الاجتماعية.

طريقة التقديم على منحة 300 دينار

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من الحصول على المنحة 300 دينار والتي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية للأسر الفقيرة وكذلك للمواطنين محدودي الدخل وهي كما يلي: