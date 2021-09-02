الكرملين: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تنذر بتصعيد الصراع

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد تجعل الأخيرة تتصرف بشكل غير متوقع فى صراعها مع الانفصاليين المدعومين من روسيا. وأعرب الكرملين عن أسفه لواقع الصداقة الأمريكية الأوكرانية فى معارضة موسكو.

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