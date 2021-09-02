كيف اضيف ابنائي في توكلنا بخطوة بسيطة.. بعد التحديث الآخير

كيف اضيف ابنائي في توكلنا بعد التحديث الآخير على التطبيق الأشهر في المملكة العربية السعودية والتى يوفر العديد من الخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية كانجاز تصريح السفر والتقديم على التأشيرة بجانب الخدمات الصحية في ظل أزمة كورونا، لذلك رابط تحميل تطبيق توكلنا على الجوال يهم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية طول الوقت، ويتساءل الكثير منهم كيف اضيف ابنائي في توكلنا للاستفادة من الخدمات المقدمة وذلك على حساب الأب خاصة أنه يكون شامل الأسرة الزوجة والأبناء ويربطهم ببعض طول الوقت ويسهل عليهم العديد من الخدمات التى يحتاجونها بدلاً من الذهاب للمؤسسة أو الهيئة وانجازها بدقائق.

كيف اضيف ابنائي في توكلنا

يرغب الكثير من الآباء إضافة ابنائهم على تطبيق توكلنا ويرددون تساؤل كيف اضيف ابنائي في توكلنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحصول على الخدمات المقدمة، وتكون طريقة إضافة المواليد على توكلنا من خلال التالي:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال. سجل الدخول للحساب. اكتب رمز التحقق. أضف خيار حسابي. اختر خدمة الأفراد والمكفولين. النقر على خدمة إضافة الأبناء. إضافة بيانات الابن المراد إضافته. احفظ التعديلات.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

وفرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، رابط تحميل تطبيق توكلنا على الجوال بسهولة مهما كانت التقنية التى يعمل بها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تطبيق توكلنا المميز.

تطبيق توكلنا

تعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات الخدمية في المملكة العربية السعودية لاسيما مع انتشار فيروس كورونا في البلاد فيتوفر على تطبيق توكلنا كافة الرعاية الصحية والخدمات التى يحتاجها المواطن والمقيم بالمملكة في التوقيت الحالي، وإنذارهم بوجود بؤر للوباء أو ازدحام وغيرها من الخدمات لذلك يتجدد التساؤل عن كيف اضيف ابنائي في توكلنا بعد التحديث الجديد مع انتشار الموجة الرابعة كورونا خلال الآونة الأخيرة وسرعة التحصين داخل المملكة.