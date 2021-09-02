ذهبية للمغرب وبرونزية لتونس.. حصاد العرب يرتفع لـ36 ميدالية

تمكن العداء البارالمبي المغربي عبد السلام حيلي من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر لفئة T12، بينما حصد العداء التونسي رؤى الجبابلي ببرونزية نفس السباق الذي أقيم فجر الخميس ضمن فعاليات الدورة الحالية من البارالمبياد نسخة 2020 المقامة في طوكيو باليابان.

حيلي احتل المركز الأول في السباق، محققاً زمن قدره 47.59 ثانية، محققا رقما قياسيا عالميا جديدا.

وبذلك يكون حيلي قد أضاف للمغرب الميدالية الرابعة في بارالمبياد طوكيو، حيث توجت سعيدة عمودي ببرونزية رمي الجلة، ويسرا كريم بفضية منافسات رمي القرص، وحياة الكرعه ببرونزية منافسات رمي القرص.

وتمكن العداء التونسي البارالمبي رؤي الجبابلي من تحقيق الميدالية البرونزية في نهائي سباق 400 متر محققا رقما شخصيا جديد له بعد قطعه للمسافة في توقيت زمنه 48 ث و01 جزء بالمئة.

وتلك هي الميدالية الثانية للجبابلي الذي يشارك في البارالمبياد لأول مرة بعدما حصد في وقت سابق ميدالية فضية في نهائي سباق 1500 متر.

وبتلك الميدالية ارتفعت حصيلة تونس إلى 9 ميداليات بارالمبية (3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين)، لتتصدر قائمة الدول العربية بأكبر عدد ميداليات ومن حيث الذهبيات أيضا.

وبذلك ترتفع حصيلة العرب من الميداليات بعد منافسات تاسع أيام بارالمبياد طوكيو 2020 إلى 36 ميدالية، حيث أضافت السعودية في وقت سابق ميدالية برونزية في سباق 100 متر رجال فئة T53، بينما أضافت سلطنة عمان برونزية في منافسات فع الجلة رجال فئة F32.

وتأتي الجزائر بعد تونس من حيث عدد الميداليات حيث حصدت بعثتها 7 ميداليات (ذهبية وفضيتان و4 برونزيات)، تليها مصر بحصولها على 6 ميداليات (4 فضيات وبرونزيتان).

فيما أحرزت الأردن 3 ذهبيات وبرونزية، وحققت العراق فضية وبرونزية، أما الإمارات فحصلت على برونزية، بينما أحرزت بعثة الكويت ميدالية فضية.

وانطلقت منافسات البارالمبياد في 25 أغسطس الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري.