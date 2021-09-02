المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء أنها سجلت 17337 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1177 وفاة. وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و369747. فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 260503.

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