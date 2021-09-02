مبابي يرفض عرضا "لا يُرفض".. بكم أغراه باريس سان جرمان؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية إن كيليان مبابي رفض عرضا سخيا لتجديد عقده مع باريس سان جرمان، بعد فشل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن النادي الفرنسي عرض على مبابي تمديد عقده مقابل 45 مليون يورو في الموسم الواحد، إلا أن صاحب الـ22 عاما رفض ذلك، بعد أن رفض عرضا أول للتجديد مقابل 25 مليونا في الموسم.

وإذا وافق نيمار على العرض الأخير، فسيكون اللاعب الأعلى دخلا في العالم، متفوقا على زميليه في الفريق ليونيل ميسي ونيمار.

وينتهي عقد النجم الفرنسي الشاب مع نادي العاصمة بنهاية الموسم الجاري، ووقتها سيكون بوسعه الرحيل عن سان جرمان مجانا.

ومبابي مطلوب بشدة في ريال مدريد، الذي عرض على باريس سان جرمان 200 مليون يورو لشرائه هذا الصيف، إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض.

لكن "لو باريزيان" أكدت أن باريس سان جرمان لن ييأس في مساعيه للإبقاء على مبابي، وربما يحاول إغراءه بمكافأة ضخمة أخرى في حال عدل عن رأيه وقرر التجديد.