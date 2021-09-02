فيديو بطولي من مصر.. شاب ينتشل طفلا "من قلب الكهرباء"

أظهر شاب مصري شجاعة استثنائية، عندما أنقذ طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات من الموت صعقا، في إحدى قرى محافظة الشرقية.
ورصد مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة التي بدأت مؤلمة لكنها انتهت بعمل بطولي، في قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق.
وكاد الطفل محمد يموت صعقا، عندما كان يلهو في الشارع ثم اقترب من عامود كهرباء قديم، حيث صعقه التيار لدرجة أنه التصق بالعامود.
ومع مخاوف المارة من الاقتراب من المشهد خوفا من التعرض للصعق، هب الشاب محمد إبراهيم لنجدة الطفل عديم الحيلة، وجذبه من قدميه ليبعده عن العامود وينقذ حياته.
وقال إبراهيم في مقابلة تلفزيونية: "وجدت الطفل ملتصقا بالعامود فجذبته من قدميه لإبعاده عن الكهرباء".
وبعد انتشاله من موت محقق، أسرعت ممرضة مرت من موقع الحادث بالصدفة لإفاقة الطفل بتنشيط قلبه، حتى بدأ يستعيد وعيه.
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