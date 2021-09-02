عودة المدارس في السعودية وزير التعليم السعودي يوضح خطة العودة وشروط الوزارة الجديدة

عودة المدارس في السعودية هذا العام 1443 تختلف عن الأعوام السابقة حيث وضعت وزارة التعليم السعودية شروطا جديدة لبداية السنة الدراسية العام المقبل وعودة المدارس، وشددت على أهمية حضور الطلاب من المرحلة المتوسطة حتي الثانوي، ولا استثناء لمدارس التعليم الحكومية أو الأجنبية حيث استعدت الوزارة لهذا العام، ووفرت كافة الإمكانيات اللازمة، ومن خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم السعودي ” حمد أل شيخ ” قد أوضح خطة الوزارة، والشروط الجديدة لحضور الطلاب والمعلمين، والاستعدادات التي تمت لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443

خطة وزارة التعليم ل عودة المدارس

أوضح الوزير السعودي أن الوزارة أقرت خطة عودة الدراسة التي تتضمن أربع نقاط هامة وأساسية في مايو 2021عقب الاتفاق مع وزارة الصحة السعودية من أجل ضمان استمرار عملية التعليم بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة العامة مع استمرار وجود جائحة كورونا (كوفيد19) وأهمها عودة أعضاء هيئة التدريس والحضور إلى أماكن العمل في الجامعات والكليات والمدارس د ومؤسسات التدريب المهني والمعاهد، بعد تلقي جرعات كاملة من لقاح فيروس كورونا، شرط أساسي لدخول المباني،وسوف يتم التأكد من هذا عن طريق أستخدام تطبيق “تباعدنا” و”توكلنا ” ، وتابع أن المعلمات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح سيتم التعامل معهم ،حسب الآلية المعلنة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية السعودية كجهة مختصة.

الأنشطة الصفية الغير صيفية التي لا تحقق شروط التباعد الجسدي تم استبدالها بأنشطة تضمن سلامة الطلاب وتحقق جميع الإجراءات الاحترازية، وتم تكوين فرق عمل داخل المدارس للتأكد من تحقيق ذلك.

الدراسة ستكون الدراسة عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض ألأطفل في كافة مدارس المملكة عبر منصة مدرستي، وسوف يبدأ من الساعة 3:30 عصراً وحتى السابعة مساءً وأكد أن لا استثناء في الحضور للمدارس الأهلية والخاصة الأجنبية.

تم استلام (232) مبنى تستوعب (119) ألف.

تجهيز 30 ألف حافلة ومركبة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

استعداداً للعام الدراسي تم توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس.

بمبلغ أكثر من مليار ريال تم تجهيز وتهيئة المباني المدرسية، وأيضاً تأمين المواد المختصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

في المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

ضمان الدخول على المنصات التعليمية، من خلال الشراكة مع وزارة الاتصالات لتوفير شبكة إنترنت في الأماكن النائية مع توفير قنوات عين الفضائية بدائل لاستمرار عملية التعلم عن بعد .

فصول جديدة لرياض الأطفال

أوضح أنه تم زيادة (1497) فصل في العام الجديد لرياض الأطفال، سوف يلتحق بها (34.500) تلميذ كما تم إضافة (7923) فصل للصفوف البنين الأولية تستوعب أكثر من (205) آلاف من الطلاب يُسند للمعلمات تدريسهم ل مدارس الطفولة المبكرة، تم أيضاً خلال فترة الأجازة الصيفية تدريب ما يقرب من (331 ) ألف من المعلمين والمعلمات للاستثمار قدراتهم وطاقتهم لخدمة التعليم في السعودية.

شروط عودة المدارس في السعودية 1443

أوضح وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ أن الوزارة وضعت شروط لاستمرار العملية التعليمية،

وحضور الطلاب والمعلمين والمعلمات وهيئة التدريس مقراتهم وهي:

حصول الطلاب على جرعتي لقاح كرونا كاملتين بداية من البالغ عمرهم الـ12 عاماً حتى يتمكنوا من الحضور إلى المدارس. المرحلتين المتوسطة والثانوية و التعليم الجامعي والتدريب التقني الدراسة حضوريا شرط الحصول لقاح كرونا جرعتين كاملتين قبل العودة للدراسة. حصول المعلمين والمعلمات وكافة العاملين بالتعليم على اللقاح المضاد للفيروس جرعتين قبل بداية العام الدراسي

وسوف يتم التحقق من ذلك من خلال تطبيق توكلنا.