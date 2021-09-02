اختطاف 73 طالبة من مدرسة شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية، أن الحادث وقع صباح أمس الأربعاء، حيث اقتحم مسلحون المدرسة واختطفوا الطالبات، ما يمثل استمرارا لمسلسل الحوادث من هذا النوع فى نيجيريا.

وتتكرر حوادث اختطاف الطلاب من المدارس فى نيجيريا من قبل المسلحين، طلبًا للفدية، حيث اختُطِفَ 15 طالبا، فى أغسطس المنصرم، من كلية زراعية فى ولاية زمفارا بشمال غرب نيجيريا.

وفى يوليو الماضى، تعرض 121 طالبًا للخطف فى شهر يوليو الماضى، من مدرسة معمدانية بولاية كادونا.